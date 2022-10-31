В Ейске открыли новый пункт сбора помощи жильцам дома, на который упал Су-34

Фото t.me/BublikRomanEisk

Новый пункт сбора гуманитарной помощи открылся 31 октября в Доме офицеров на улице Победы, 105.

Об этом сообщил глава Ейского района Роман Бублик.

«Сегодня принято решение о переносе пункта оказания гуманитарной помощи, который, откроется уже 31 октября и будет функционировать в ежедневном режиме с 12:00 до 20:00 на базе Дома офицеров», — написал Бублик в Telegram.

Ранее пункт сбора гуманитарной помощи для жителей дома на улице Коммунистической 20/1 действовал на базе районного Дома культуры.

В настоящее время помощь получили уже 145 семей пострадавшего дома. В пункте приема собрали 3,5 тыс. единиц предметов одежды, свыше 1,4 тыс. единиц постельных принадлежностей, 1,3 тыс. единиц предметов первой необходимости. Кроме того, средства личной гигиены, продукты и лекарства, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Читайте также: в Ейске специалисты разрешили вход в еще 21 квартиру пострадавшего от падения самолета дома.