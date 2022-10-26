В Ейске жильцы пострадавшего от падения самолета дома еще три дня смогут посещать свои квартиры
Происшествия
26.10.2022 21:07
Такую возможность для жильцов продлили городские власти.
Составлен новый график, когда семьи в сопровождении спасателей и полицейских могут забрать вещи. Для перевозки имущества подготовлен транспорт.
«Наши волонтеры по-прежнему работают, помогают выносить вещи. За сегодняшний день жильцы 11 квартир сумели вынести свое имущество», — сказал волонтер штаба в рамках акции «Мы вместе» Антон Борисов.
В список добавили еще семь квартир, куда разрешен вход. Заходят по два человека от семьи, в их распоряжении 20 минут на сборы. Выносить тяжелые вещи помогают специалисты отдела по делам молодежи администрации Ейского района и студенты.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Ейске еще двоих пострадавших в результате падения самолета выписали из больницы.
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