В Ейске жильцы пострадавшего от падения самолета дома еще три дня смогут посещать свои квартиры

Видео канала «Кубань 24»

Такую возможность для жильцов продлили городские власти.

Составлен новый график, когда семьи в сопровождении спасателей и полицейских могут забрать вещи. Для перевозки имущества подготовлен транспорт.

«Наши волонтеры по-прежнему работают, помогают выносить вещи. За сегодняшний день жильцы 11 квартир сумели вынести свое имущество», — сказал волонтер штаба в рамках акции «Мы вместе» Антон Борисов.

В список добавили еще семь квартир, куда разрешен вход. Заходят по два человека от семьи, в их распоряжении 20 минут на сборы. Выносить тяжелые вещи помогают специалисты отдела по делам молодежи администрации Ейского района и студенты.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Ейске еще двоих пострадавших в результате падения самолета выписали из больницы.