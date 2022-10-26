В Ейске еще двоих пострадавших в результате падения самолета выписали из больницы

Фото пресс-службы администрации Ейского района

Сейчас в медучреждениях Краснодарского края остаются еще восемь пострадавших при крушении Су-34.

В Ейской ЦРБ находятся два пациента. Их состояние оценивается как средней степени тяжести.

Другие шесть пострадавших лечатся в Краснодаре. В детской краевой клинической больнице — один ребенок в тяжелом состоянии. В краевой клинической больнице № 1 остаются четыре пациента, из них один ребенок. В перинатальном центре Краснодара получает медпомощь одна беременная женщина.

На амбулаторном лечении остается один пациент, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

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