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В Ейске жильцов поврежденного при крушении Су-34 дома снова пустили в квартиры за теплыми вещами

Общество
25.10.2022 10:15
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-ejske-zhiltsov-povrezhdennogo-pri-krushenii-su-34-doma-snova-pustili-v-kvartiry-za-teplymi-veshhami
В Ейске жильцов поврежденного при крушении Су-34 дома снова пустили в квартиры за теплыми вещами
Фото пресс-службы администрации Ейского района

Речь идет о жильцах второго и четвертого подъездов дома № 20/1 на улице Коммунистической, квартиры в которых сильнее всего пострадали при падении военного самолета.

«Сегодня жильцам вновь разрешили зайти в свое жилье и забрать необходимые вещи. Все семьи были заранее предупреждены кураторами подъездов. Составлен график посещения так, чтобы все спокойно могли зайти в свои квартиры. На сбор дается полчаса», — написал глава Ейского района Роман Бублик в Telegram.

В квартиру заходят по 2 человека от семьи и 2 спасателя. Выносить тяжелые вещи помогают сотрудники местной администрации и студенты. Для перевозки вещей подготовили транспорт.

Читайте также: еще троих пострадавших при крушении Су-34 в Ейске выписали из больницы.

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