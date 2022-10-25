В Ейске жильцов поврежденного при крушении Су-34 дома снова пустили в квартиры за теплыми вещами
Общество
25.10.2022 10:15
Речь идет о жильцах второго и четвертого подъездов дома № 20/1 на улице Коммунистической, квартиры в которых сильнее всего пострадали при падении военного самолета.
«Сегодня жильцам вновь разрешили зайти в свое жилье и забрать необходимые вещи. Все семьи были заранее предупреждены кураторами подъездов. Составлен график посещения так, чтобы все спокойно могли зайти в свои квартиры. На сбор дается полчаса», — написал глава Ейского района Роман Бублик в Telegram.
В квартиру заходят по 2 человека от семьи и 2 спасателя. Выносить тяжелые вещи помогают сотрудники местной администрации и студенты. Для перевозки вещей подготовили транспорт.
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