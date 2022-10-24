Еще троих пострадавших при крушении Су-34 в Ейске выписали из больницы

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Сейчас в медучреждениях Краснодарского края остаются еще 10 пострадавших.

В Ейской ЦРБ находятся 4 пациента. Их состояние оценивается как средней степени тяжести. В детской краевой клинической больнице находится один ребенок, он в тяжелом состоянии. В краевой клинической больнице № 1 остаются 4 пациента, из них один ребенок. В перинатальном центре Краснодара находится одна беременная женщина.

Всем пациентам оказывают необходимую медицинскую помощь. На амбулаторном лечении находится один пациент, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

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