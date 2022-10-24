Еще троих пострадавших при крушении Су-34 в Ейске выписали из больницы
Общество
24.10.2022 21:54
Сейчас в медучреждениях Краснодарского края остаются еще 10 пострадавших.
В Ейской ЦРБ находятся 4 пациента. Их состояние оценивается как средней степени тяжести. В детской краевой клинической больнице находится один ребенок, он в тяжелом состоянии. В краевой клинической больнице № 1 остаются 4 пациента, из них один ребенок. В перинатальном центре Краснодара находится одна беременная женщина.
Всем пациентам оказывают необходимую медицинскую помощь. На амбулаторном лечении находится один пациент, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
Читайте также: стала известна причина крушения Су-34 в Ейске.
Популярные новости
- Что такое средний уровень реагирования, введенный в Краснодарском крае?
- Жители Пашковки почти на трое суток останутся без воды из-за ремонтных работ
- Кубанское казачество — 326 лет на службе России
- Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
- При крушении Су-30 в Иркутске погиб выпускник Краснодарского военного авиационного училища
- Украйние меры: почему Россия не стала терпеть ненависть как национальную идею Украины