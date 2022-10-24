Стала известна причина крушения Су-34 в Ейске
Происшествия
24.10.2022 07:41
Причиной падения военного самолета Су-34 на жилой дом в Ейске стали залетевшие в двигатели птицы.
В силовых структурах сообщили, что две чайки попали в двигатели во время взлета бомбардировщика. Это привело к возгоранию и падению самолета.
«Их [чаек] останки найдены экспертами при осмотре обломков самолета», — цитирует сообщение источника в силовых структурах ТАСС.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», военный самолет упал на жилую девятиэтажку в Ейске вечером 17 октября. Погибли 15 человек, еще 25 жильцов дома получили травмы.
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