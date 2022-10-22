В Ейске жильцы 30 квартир поврежденного дома забрали вещи и документы

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Жителей 2 и 4 подъездов дома на улице Коммунистической начали пускать в квартиры с 21 октября, им дают по полчаса, чтобы взять необходимое. Их сопровождают сотрудники МЧС и МВД, помогают волонтеры.

Согласно графику, 22 октября забрать вещи смогут жильцы еще 28 квартир. Семья из одной квартиры второго подъезда уехала из города, поэтому им разрешили забрать вещи 25 октября.

Кроме того, на выплаты по 100 тыс. рублей за полную утрату имущества уже подали 158 заявлений. Средства 78 жильцам перечислят в течение 22 октября, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на единовременную материальную помощь по 10 тыс. рублей приняли заявления от 792 человек. Уже перечислили средства 178 жильцам, готовы к выплате документы на 213 человек.