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В Ейске заявления о выплатах подали уже 332 жильца пострадавшего дома

Общество
19.10.2022 12:55
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-ejske-zayavleniya-o-vyplatah-v-10-tys-rublej-podali-uzhe-332-zhiltsa-postradavshego-doma
В Ейске заявления о выплатах подали уже 332 жильца пострадавшего дома
Фото EPA/ARKADY BUDNITSKY/ТАСС

Оперативный штаб для помощи жильцам девятиэтажки, пострадавшей от крушения самолета Су-34, организовали в холле ТЦ «Меотида» на улице Красной, 45/2.

В нем работают сотрудники отдела ГО и ЧС, ЖКХ, юридической и социальной служб, а также полицейские, психологи и медики. Здесь жильцы пострадавшей многоэтажки на улице Коммунистической могут подать заявление на выплату единовременной выплаты в 10 тыс. рублей, а также бесплатно проконсультироваться по различным вопросам.

«По состоянию на 12:00 приняли уже 332 заявления от жителей 141 квартир на получение единой материальной и финансовой помощи», — говорится в сообщении министерства ГО и ЧС Краснодарского края.

Читайте также: какие выплаты положены пострадавшим при падении самолета в Ейске.

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