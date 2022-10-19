В Ейске заявления о выплатах подали уже 332 жильца пострадавшего дома

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Оперативный штаб для помощи жильцам девятиэтажки, пострадавшей от крушения самолета Су-34, организовали в холле ТЦ «Меотида» на улице Красной, 45/2.

В нем работают сотрудники отдела ГО и ЧС, ЖКХ, юридической и социальной служб, а также полицейские, психологи и медики. Здесь жильцы пострадавшей многоэтажки на улице Коммунистической могут подать заявление на выплату единовременной выплаты в 10 тыс. рублей, а также бесплатно проконсультироваться по различным вопросам.

«По состоянию на 12:00 приняли уже 332 заявления от жителей 141 квартир на получение единой материальной и финансовой помощи», — говорится в сообщении министерства ГО и ЧС Краснодарского края.

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