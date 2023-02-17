В Ейске зарезавшего приятеля во время застолья мужчину посадили на 8 лет
Происшествия
17.02.2023 15:21
Приговор в отношении 64-летнего жителя Ейского района вынес Ейский городской суд.
По данным следствия, 26 октября 2022 года мужчина выпивал у себя в квартире с приятелем. Собутыльники поссорились. Хозяин квартиры взял нож и несколько раз ударил 62-летнего гостя. От полученных травм пострадавший скончался.
Возбудили уголовное дело об убийстве. Суд назначил подсудимому 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.
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