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В Ейске зарезавшего приятеля во время застолья мужчину посадили на 8 лет

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-ejske-zarezavshego-priyatelya-vo-vremya-zastolya-muzhchinu-posadili-na-8-let
В Ейске зарезавшего приятеля во время застолья мужчину посадили на 8 лет
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Приговор в отношении 64-летнего жителя Ейского района вынес Ейский городской суд.

По данным следствия, 26 октября 2022 года мужчина выпивал у себя в квартире с приятелем. Собутыльники поссорились. Хозяин квартиры взял нож и несколько раз ударил 62-летнего гостя. От полученных травм пострадавший скончался.

Возбудили уголовное дело об убийстве. Суд назначил подсудимому 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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