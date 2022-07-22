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В Ейске загорелась свалка в карьере. Пожар угрожает приюту для бездомных животных

Происшествия
22.07.2022 13:58
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-ejske-zagorelas-svalka-v-karere-pozhar-ugrozhaet-priyutu-dlya-bezdomnyh-zhivotnyh
В Ейске загорелась свалка в карьере. Пожар угрожает приюту для бездомных животных

Пожар произошел в Ейске на улице Коммунистической 22 июля около 12:30. Видео с места происшествия зафиксировали мощное задымление и огонь в непосредственной близости от забора приюта.

По данным пресс-службы ГУ МЧС России горит мусор на открытой территории на площади 200 кв. м. Угрозы населенному пункту нет.

В свою очередь, администрация местного приюта для бездомных животных, расположенного рядом с карьером, сообщила, что огонь ветром несет прямо на них и попросила помощи в соцсетях.

«Нужна помощь, чтобы пролить водой на участке приюта и не дать распространению огня», —написали они в Telegram-канале.

На видеозаписях видно, что черный дым накрыл территорию приюта.

Пострадавших и эвакуированных нет. В ликвидации пожара участвовали от МЧС России шесть человек  личного состава и две единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

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