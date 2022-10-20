В Ейске выплату в 10 тыс. рублей получили уже 99 жильцов пострадавшей девятиэтажки

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Всего на единовременную выплату в 10 тыс. рублей приняли 663 заявления от жителей 261 квартиры дома на улице Коммунистической, пострадавшего от крушения военного самолета.

На банковские карты 99 человек выплаты уже поступили. Также на выплаты в 50 тыс. рублей и 100 тыс. рублей заявления приняли от 151 жильца 67 квартир из разрушенных подъездов 2, 3, 4. Сообщается, что уже отработали 45 квартир.

В соответствии с постановлением губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, из резервного фонда Ейску выделили 67 млн рублей для помощи пострадавшим.

Из этих средств свыше 26 млн рублей пойдет на выплаты членам семей погибших и на единовременные пособия пострадавшим. Кроме того, более 41 млн рублей направили на выплаты по 10 тыс. рублей каждому пострадавшему, на выплаты по 50 тыс. рублей за частично утраченное имущество и по 100 тыс. рублей — за утраченное имущество первой необходимости.

Деньги будут выплачивать на основании заключений экспертов оценочных комиссий, которые уже работают, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

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