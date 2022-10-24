В Ейске выплату в 10 тыс. рублей получили уже 635 жильцов пострадавшей многоэтажки
Общество
24.10.2022 13:12
Всего на компенсации жителям многоквартирного дома на улице Коммунистической, пострадавшего от крушения самолета Су-34, из резервного фонда Краснодарского края выделили 67 млн рублей.
Единовременную матпомощь в 100 тыс. рублей уже получили 82 человека. Всего по этой выплате приняли 254 заявления от жильцов 96 квартир. Специалисты оформили дела для выплат 138 пострадавшим.
Выплату в 10 тыс. рублей получили 635 жильцов пострадавшего дома. На нее подали документы 808 человек. Документы по материальной помощи в этом объеме готовы на 729 человек, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
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