В Ейске выплату в 10 тыс. рублей получили уже 635 жильцов пострадавшей многоэтажки

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Всего на компенсации жителям многоквартирного дома на улице Коммунистической, пострадавшего от крушения самолета Су-34, из резервного фонда Краснодарского края выделили 67 млн рублей.

Единовременную матпомощь в 100 тыс. рублей уже получили 82 человека. Всего по этой выплате приняли 254 заявления от жильцов 96 квартир. Специалисты оформили дела для выплат 138 пострадавшим.

Выплату в 10 тыс. рублей получили 635 жильцов пострадавшего дома. На нее подали документы 808 человек. Документы по материальной помощи в этом объеме готовы на 729 человек, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

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