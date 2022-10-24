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В Ейске выплату в 10 тыс. рублей получили уже 635 жильцов пострадавшей многоэтажки

Общество
24.10.2022 13:12
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-ejske-vyplatu-v-10-tys-rublej-poluchili-uzhe-635-zhiltsov-postradavshej-mnogoetazhki
В Ейске выплату в 10 тыс. рублей получили уже 635 жильцов пострадавшей многоэтажки
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Всего на компенсации жителям многоквартирного дома на улице Коммунистической, пострадавшего от крушения самолета Су-34, из резервного фонда Краснодарского края выделили 67 млн рублей.

Единовременную матпомощь в 100 тыс. рублей уже получили 82 человека. Всего по этой выплате приняли 254 заявления от жильцов 96 квартир. Специалисты оформили дела для выплат 138 пострадавшим.

Выплату в 10 тыс. рублей получили 635 жильцов пострадавшего дома. На нее подали документы 808 человек. Документы по материальной помощи в этом объеме готовы на 729 человек, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Читайте также: какие выплаты положены пострадавшим при падении самолета в Ейске.

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