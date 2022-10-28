В Ейске выплату в 10 тыс. рублей получили 794 жильца дома, пострадавшего от падения самолета
Общество
28.10.2022 16:30
Продолжают поступать выплаты жильцам девятиэтажки на улице Коммунистической, пострадавшей от крушения военного самолета Су-24 17 октября.
По данным министерство ГО и ЧС Краснодарского края, на 28 октября материальную помощь в размере 10 тыс. рублей получили 794 человека. Единовременную матпомощь в 100 тыс. рублей на каждого проживающего получили уже 69 человек. Эта выплата назначается при полной потере имущества.
«Все жильцы пострадавшего дома, кому по закону положены выплаты, получат их в обязательном порядке», — сообщает пресс-служба министерства ГО и ЧС Краснодарского края в Telegram.
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