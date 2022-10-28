Из больниц Краснодара выписали еще троих пациентов, пострадавших при крушении Су-34 в Ейске

Из больниц Краснодара выписали еще троих пациентов, пострадавших при крушении Су-34 в Ейске

За прошедшие сутки из краевой клинической больницы № 1 выписали двоих пациентов и беременную женщину из перинатального центра

На сегодняшний день в медучреждениях Кубани остаются еще три пациента. Двое в ККБ №1 — один в тяжелом стабильном состоянии, второй — в удовлетворительном состоянии. Также в детской краевой клинической больнице остается один ребенок в тяжелом состоянии.

Всем пациентам оказывают необходимую медпомощь. На амбулаторном лечении находится 1 человек, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

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