Из Ейской ЦРБ выписали всех пациентов, пострадавших при крушении Су-34

Фото пресс-службы администрации Ейского района

В больницах края остается шесть пострадавших при падении военного самолета на девятиэтажку. Все они лечатся в клиниках Краснодара.

В детской краевой клинической больнице — один ребенок в тяжелом состоянии. В краевой клинической больнице № 1 остаются четыре пациента, из них один ребенок. В перинатальном центре Краснодара находится одна беременная женщина.

Амбулаторно продолжает лечение один пациент, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

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