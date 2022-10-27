Из Ейской ЦРБ выписали всех пациентов, пострадавших при крушении Су-34
Общество
27.10.2022 10:26
В больницах края остается шесть пострадавших при падении военного самолета на девятиэтажку. Все они лечатся в клиниках Краснодара.
В детской краевой клинической больнице — один ребенок в тяжелом состоянии. В краевой клинической больнице № 1 остаются четыре пациента, из них один ребенок. В перинатальном центре Краснодара находится одна беременная женщина.
Амбулаторно продолжает лечение один пациент, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
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