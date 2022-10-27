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Из Ейской ЦРБ выписали всех пациентов, пострадавших при крушении Су-34

Общество
27.10.2022 10:26
Ссылка https://kuban24.tv/item/iz-ejskoj-tsrb-vypisali-vseh-patsientov-postradavshih-pri-krushenii-su-34
Из Ейской ЦРБ выписали всех пациентов, пострадавших при крушении Су-34
Фото пресс-службы администрации Ейского района

В больницах края остается шесть пострадавших при падении военного самолета на девятиэтажку. Все они лечатся в клиниках Краснодара.

В детской краевой клинической больнице — один ребенок в тяжелом состоянии. В краевой клинической больнице № 1 остаются четыре пациента, из них один ребенок. В перинатальном центре Краснодара находится одна беременная женщина.

Амбулаторно продолжает лечение один пациент, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Читайте также: в Ейске жильцы пострадавшего от падения самолета дома еще три дня смогут посещать свои квартиры.

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