В Ейске волонтеры помогают жильцам поврежденного при крушении Су-34 дома забрать вещи из квартир

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Жителей 2 и 4 подъездов поврежденной многоэтажки в Ейске 21 октября начали пускать в квартиры, чтобы они могли забрать документы и вещи первой необходимости.

Им помогают добровольцы краснодарского краевого штаба помощи #МыВместе, а также специалисты волонтерского корпуса «Единой России». Для обеспечения безопасности жильцов и волонтеров сопровождают сотрудники МЧС и полицейские.

График посещения квартир на 21 и 22 октября ранее в своем Telegram-канале опубликовал глава Ейского района Роман Бублик, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», жильцам разрушенных подъездов дома в Ейске дадут по полчаса в квартирах на сборы. Людей будут пускать в квартиры 2 и 4 подъезда со стороны южного фасада 21 и 22 октября.