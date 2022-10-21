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В Ейске волонтеры помогают жильцам поврежденного при крушении Су-34 дома забрать вещи из квартир

Общество
21.10.2022 14:01
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-ejske-volontery-pomogayut-zhiltsam-povrezhdennogo-pri-krushenii-su-34-doma-zabrat-veshhi-iz-kvartir
В Ейске волонтеры помогают жильцам поврежденного при крушении Су-34 дома забрать вещи из квартир
Фото t.me/opershtab23

Жителей 2 и 4 подъездов поврежденной многоэтажки в Ейске 21 октября начали пускать в квартиры, чтобы они могли забрать документы и вещи первой необходимости.

Им помогают добровольцы краснодарского краевого штаба помощи #МыВместе, а также специалисты волонтерского корпуса «Единой России». Для обеспечения безопасности жильцов и волонтеров сопровождают сотрудники МЧС и полицейские.

График посещения квартир на 21 и 22 октября ранее в своем Telegram-канале опубликовал глава Ейского района Роман Бублик, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», жильцам разрушенных подъездов дома в Ейске дадут по полчаса в квартирах на сборы. Людей будут пускать в квартиры 2 и 4 подъезда со стороны южного фасада 21 и 22 октября.

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