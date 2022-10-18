В Ейске власти организовали 6 пунктов временного размещения на 500 человек
В поврежденном при падении Су-34 доме были зарегистрированы 675 человек. За помощью в ПВР обратились около 20. Всех их разместили в детском лагере.
Горячий чай, питание и уютные номера. Детский лагерь, пустующий зимой, «оживили» для приема жителей поврежденного дома.
— Всего 4 кровати, душ, туалет, все здесь, все в номере.
Люди находятся в шоковом состоянии. Здесь те, кому негде переночевать. Ни родственников, ни друзей в Ейске. Их приняли, обогрели и выделили по номеру на семью.
«Люди накормлены. Оказывается медицинская помощь», — говорит директор детского оздоровительного лагеря «Ейск» Алексей Лукашенко.
Одна из эвакуированных обратилась за помощью к медикам. Здесь дежурит и скорая.
«Людей сразу же расселили по номерам, в каждом есть удобства, организовано и отопление», — отмечает специальный корреспондент Кирилл Белоног.
В коридорах людям поставили горячий чай и кофе.
— Здесь у нас вода, чай, кофе, сахар, все необходимое… Люди уже отдыхают.
В остальных пунктах временного размещения сотрудники также будут дежурить всю ночь. В городской Дом культуры добровольцы по своей инициативе уже начали приносить теплые вещи для пострадавших.
Люди будут находиться в пунктах временного размещения, пока не будет решен вопрос о расселении или восстановлении дома.
Читайте также: в Ейске отменили занятия в школе, которая находится рядом с местом крушения самолета.
- В Ейске полностью потушили пожар в многоэтажке, на которую упал самолет
- В Краснодарском театре драмы прошла премьера «Двойника» по Достоевскому. Фоторепортаж
- Кубанское казачество — 326 лет на службе России
- В Краснодарском крае спасатели 10 часов эвакуировали упавшего в каньон туриста весом 120 кг
- На Кубани 4 года колонии дали владельцу цистерны с газом, из-за взрыва которой погибли 2 человека
- Украйние меры: почему Россия не стала терпеть ненависть как национальную идею Украины