В Ейске власти организовали 6 пунктов временного размещения на 500 человек

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В поврежденном при падении Су-34 доме были зарегистрированы 675 человек. За помощью в ПВР обратились около 20. Всех их разместили в детском лагере.

Горячий чай, питание и уютные номера. Детский лагерь, пустующий зимой, «оживили» для приема жителей поврежденного дома.

— Всего 4 кровати, душ, туалет, все здесь, все в номере.

Люди находятся в шоковом состоянии. Здесь те, кому негде переночевать. Ни родственников, ни друзей в Ейске. Их приняли, обогрели и выделили по номеру на семью.

«Люди накормлены. Оказывается медицинская помощь», — говорит директор детского оздоровительного лагеря «Ейск» Алексей Лукашенко.

Одна из эвакуированных обратилась за помощью к медикам. Здесь дежурит и скорая.

«Людей сразу же расселили по номерам, в каждом есть удобства, организовано и отопление», — отмечает специальный корреспондент Кирилл Белоног.

В коридорах людям поставили горячий чай и кофе.

— Здесь у нас вода, чай, кофе, сахар, все необходимое… Люди уже отдыхают.

В остальных пунктах временного размещения сотрудники также будут дежурить всю ночь. В городской Дом культуры добровольцы по своей инициативе уже начали приносить теплые вещи для пострадавших.

Люди будут находиться в пунктах временного размещения, пока не будет решен вопрос о расселении или восстановлении дома.

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