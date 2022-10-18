В Ейске отменили занятия в школе, которая находится рядом с местом крушения самолета

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Об этом 18 октября сообщил глава Ейского района Роман Бублик.

По его словам, уроки в школе, которая находится около пострадавшего при крушении самолета дома, 18 октября проводить не будут.

Роман Бублик отметил, что здание школы не пострадало. Занятия отменили, чтобы дети не находились рядом с местом крушения самолета, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в результате падения самолета Су-34 в Ейске погибли 13 человек — 3 детей и 10 взрослых. Пострадали 19 человек — 5 детей и 14 взрослых.

Хронику событий после падения Су-34 в Ейске и последующем пожаре в девятиэтажке читайте здесь.