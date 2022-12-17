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В Ейске в повреждённом при падении самолета доме демонтировали квартиры четвертого подъезда

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-ejske-v-povrezhdyonnom-pri-padenii-samoleta-dome-demontirovali-kvartiry-chetvertogo-podezda
В Ейске в повреждённом при падении самолета доме демонтировали квартиры четвертого подъезда
Фото t.me/opershtab23

Демонтировали квартиры с девятого по шестой этаж.

Сейчас рабочие начали работы по сбору и вывозу строительного мусора, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 6 декабря завершили все подготовительные работы. Квартиры в подъездах с 5 по 10 пришлось временно отключить от подачи газа.

Крыло многоэтажки признали аварийным после авиакрушения полтора месяца назад. Всего после крушения самолета в Ейске пострадали 43 человека, погибли 15 человек.

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