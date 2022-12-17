В Ейске в повреждённом при падении самолета доме демонтировали квартиры четвертого подъезда
Общество
17.12.2022 17:35
Демонтировали квартиры с девятого по шестой этаж.
Сейчас рабочие начали работы по сбору и вывозу строительного мусора, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», 6 декабря завершили все подготовительные работы. Квартиры в подъездах с 5 по 10 пришлось временно отключить от подачи газа.
Крыло многоэтажки признали аварийным после авиакрушения полтора месяца назад. Всего после крушения самолета в Ейске пострадали 43 человека, погибли 15 человек.
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