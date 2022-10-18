Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

В Ейске угроза обрушения перекрытий дома, на который рухнул самолет, не подтвердилась

Происшествия
18.10.2022 10:55
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-ejske-ugroza-obrusheniya-doma-na-kotoryj-ruhnul-samolet-ne-podtverdilas
В Ейске угроза обрушения перекрытий дома, на который рухнул самолет, не подтвердилась
Фото Эрика Романенко/ТАСС

В настоящее время место происшествия оцеплено. Продолжается разбор завалов.

В доме несколько десятков квартир полностью уничтожены огнем. Повреждения получили все подъезды, кроме того, который расположен внутри двора.

«Продолжается разбор завалов. Основной этап к этому моменту завершен. Сейчас проводятся дополнительные мероприятия, устраняются последствия вчерашнего происшествия. К дому все еще нельзя подойти. Главное, что угроза обрушения дома не подтвердилась, об этом нам сообщил начальник регионального МЧС. Перекрытия, в принципе, уцелели.», — рассказал корреспондент «Кубань 24» Кирилл Белоног.

На месте продолжает работать оперативный штаб. С утра жителей дома не пропускали за оцепление. Но к 10:30 появилась информация, что жильцам 1, 2, 3, 4, 6 и 7 подъездов разрешили забрать документы и необходимые вещи из квартир. Их запускают в сопровождении сотрудников полиции, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Читайте также: в Ейске повреждения дома, на который упал самолет, оценят с помощью комплекса «Струна».

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В центре Ейска военный самолет рухнул на жилую девятиэтажку
В центре Ейска военный самолет рухнул на жилую девятиэтажку
Число погибших при крушении Су-34 в Ейске увеличилось до 4 человек, еще 6 жильцов пропали без вести
Число погибших при крушении Су-34 в Ейске увеличилось до 4 человек, еще 6 жильцов пропали без вести
Военное управление СК возбудило уголовное дело по факту крушения самолета в Ейске
Военное управление СК возбудило уголовное дело по факту крушения самолета в Ейске
В Кореновском районе участковый уполномоченный полиции спас семью от отравления газом
В Кореновском районе участковый уполномоченный полиции спас семью от отравления газом
Момент крушения самолета в Ейске попал на видео
Момент крушения самолета в Ейске попал на видео
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. В Ейске полностью потушили пожар в многоэтажке, на которую упал самолет
  2. В Краснодарском театре драмы прошла премьера «Двойника» по Достоевскому. Фоторепортаж
  3. Кубанское казачество — 326 лет на службе России
  4. В Краснодарском крае спасатели 10 часов эвакуировали упавшего в каньон туриста весом 120 кг
  5. На Кубани 4 года колонии дали владельцу цистерны с газом, из-за взрыва которой погибли 2 человека
  6. Украйние меры: почему Россия не стала терпеть ненависть как национальную идею Украины
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях