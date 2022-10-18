В Ейске угроза обрушения перекрытий дома, на который рухнул самолет, не подтвердилась

Фото Эрика Романенко/ТАСС

В настоящее время место происшествия оцеплено. Продолжается разбор завалов.

В доме несколько десятков квартир полностью уничтожены огнем. Повреждения получили все подъезды, кроме того, который расположен внутри двора.

«Продолжается разбор завалов. Основной этап к этому моменту завершен. Сейчас проводятся дополнительные мероприятия, устраняются последствия вчерашнего происшествия. К дому все еще нельзя подойти. Главное, что угроза обрушения дома не подтвердилась, об этом нам сообщил начальник регионального МЧС. Перекрытия, в принципе, уцелели.», — рассказал корреспондент «Кубань 24» Кирилл Белоног.

На месте продолжает работать оперативный штаб. С утра жителей дома не пропускали за оцепление. Но к 10:30 появилась информация, что жильцам 1, 2, 3, 4, 6 и 7 подъездов разрешили забрать документы и необходимые вещи из квартир. Их запускают в сопровождении сотрудников полиции, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

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