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В Ейске у уличного фотографа изъяли степного орла, ястреба и двух орланов

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-ejske-u-ulichnogo-fotografa-izyali-stepnogo-orla-yastreba-i-dvuh-orlanov
В Ейске у уличного фотографа изъяли степного орла, ястреба и двух орланов
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Житель Ейского района незаконно купил и держал четырех краснокнижных хищных птиц.

Прокуратура во время проверки установила, что предприниматель выставлял редких краснокнижных птиц в общественных местах и предлагал туристам с ними сфотографироваться. При этом у мужчины отсутствовали документы на птиц. У нарушителя изъяли двух орланов белохвостых, степного орла и курганника.

По данному факту возбудили административное дело о незаконном содержании в неволе краснокнижных животных. Фотографа оштрафовали на 3 тыс. рублей. Хищных птиц передали в зоопарк, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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