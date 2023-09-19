Попугая и обезьяну изъяли у уличного фотографа в Геленджике

На набережной Геленджика 31-летний мужчина предлагал сфотографироваться с животными — обезьяной и попугаем.

Во время проверки сотрудники полиции установили, что у мужчины не документов на животных. Попугая и обезьяну изъяли у нарушителя и передали в местный зоопарк. Там животных осмотрят ветеринары и дадут оценку состоянию их здоровья.

В отношении фотографа продолжается проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, сообщает ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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