Попугая и обезьяну изъяли у уличного фотографа в Геленджике
Происшествия
19.09.2023 12:29
На набережной Геленджика 31-летний мужчина предлагал сфотографироваться с животными — обезьяной и попугаем.
Во время проверки сотрудники полиции установили, что у мужчины не документов на животных. Попугая и обезьяну изъяли у нарушителя и передали в местный зоопарк. Там животных осмотрят ветеринары и дадут оценку состоянию их здоровья.
В отношении фотографа продолжается проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, сообщает ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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