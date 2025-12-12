В Ейске суд оштрафовал на 10 тыс. рублей молодую мать, поившую троих детей пивом

Суд вынес приговор 21-летней девушке по статье о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.

Установлено, что жительница Ейска вела асоциальный образ жизни и ненадлежащим образом воспитывала троих детей. Девушка не отапливала помещение и не убирала, лишала детей полноценного здорового сна, должного ухода и полноценного питания.

Кроме того, она поила детей пивом, выносила одного из них в подгузнике на улицу при температуре +1°C, не следила за их гигиеной и вовремя не лечила. Эти факторы подвергали детей угрозе заражения инфекционными и другими заболеваниями и создавали угрозу их жизни.

Во время предварительного расследования детей поместили в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних.

Суд признал местную жительницу виновной и оштрафовал на 10 тыс. рублей. После вступления приговора в законную силу будет решен вопрос о лишении осужденной родительских прав, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

