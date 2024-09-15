В Ейске рецидивист ударил женщину камнем по голове и забрал сумку с деньгами

В полицию пришла местная жительница и рассказала о том, что на нее напали в подъезде ее собственного дома.

Женщина заявила, что неизвестный ударил ее камнем по голове, забрал сумку с деньгами и личными вещами, после чего сбежал.

Полицейские опросили очевидцев и просмотрели записи с камер видеонаблюдения во дворе. По распространенной ориентировке был установлен подозреваемый. Им оказался ранее судимый 48-летний житель Ейска. Его задержали на одной из улиц города.

Оказалось, что деньги злоумышленник уже потратил на алкоголь, а вещи и сумку выбросил.

Возбуждено уголовное дело, подозреваемого заключили под стражу. За разбой с камнем мужчине грозит до 10 лет тюрьмы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Читайте также: двое вломились ночью в квартиру в Краснодаре и вынудили хозяина перевести деньги.