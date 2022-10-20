В Ейске прошли первые похороны погибших в результате падения самолета на жилой дом
Происшествия
20.10.2022 14:50
В траурном списке семь членов одной семьи. Родственники попросили журналистов не снимать похороны и дать возможность проститься с близкими.
На кладбище собрались родные, коллеги и соседи.
«Это соседи наши…. Государство не оставило людей в беде, помогают, и быстро так среагировали», — поделилась соседка погибших Валентина Омельченко.
В последний путь сегодня проводили и Марину Падалка. Отпевание прошло в часовне на территории больницы.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», организацию похорон погибших при крушении самолета в Ейске власти взяли на себя.
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