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В Ейске прошли первые похороны погибших в результате падения самолета на жилой дом

Происшествия
20.10.2022 14:50
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-ejske-proshli-pervye-pohorony-pogibshih-v-rezultate-padeniya-samoleta-na-zhiloj-dom
Видео канала «Кубань 24»

В траурном списке семь членов одной семьи. Родственники попросили журналистов не снимать похороны и дать возможность проститься с близкими.

На кладбище собрались родные, коллеги и соседи.

«Это соседи наши…. Государство не оставило людей в беде, помогают, и быстро так среагировали», — поделилась соседка погибших Валентина Омельченко.

В последний путь сегодня проводили и Марину Падалка. Отпевание прошло в часовне на территории больницы.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», организацию похорон погибших при крушении самолета в Ейске власти взяли на себя.

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