В Ейске произошел пожар в частном доме на площади 40 кв. метров

Сообщение о возгорании в частном доме на улице Янышева поступило в Ейский пожарно-спасательный гарнизон 9 июня в 7:45.

Пожарные прибыли на место и установили, что возгорание произошло в одноэтажном жилом доме. В 7:53 пожар локализовали, в 8:20 — полностью потушили. Площадь возгорания составила 40 кв. м.

При пожаре никто не пострадал. На месте работали 8 спасателей и 2 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России.

Читайте также: в Сочи произошел пожар в конюшне, огонь уничтожил 200 кв. метров.