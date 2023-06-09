В Ейске произошел пожар в частном доме на площади 40 кв. метров
Происшествия
09.06.2023 09:36
Сообщение о возгорании в частном доме на улице Янышева поступило в Ейский пожарно-спасательный гарнизон 9 июня в 7:45.
Пожарные прибыли на место и установили, что возгорание произошло в одноэтажном жилом доме. В 7:53 пожар локализовали, в 8:20 — полностью потушили. Площадь возгорания составила 40 кв. м.
При пожаре никто не пострадал. На месте работали 8 спасателей и 2 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России.
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