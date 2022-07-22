В Ейске потушили пожар возле приюта для бездомных животных

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Возгорание произошло 22 июля около 12:30 на улице Коммунистической. На открытой территории загорелся мусор на площади 200 кв. м.

Пожар произошел рядом с местным приютом для бездомных животных. По словам его представителей, ветер нес огонь в поле прямо на них. Они через соцсети попросили помощи.

Возгорание возле приюта ликвидировали на площади 350 кв. метров, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

В результате происшествия никто не пострадал.

Начальник отдела ГО и ЧС Ейского района Владимир Прищепа уточнил, что возгорание произошло в заброшенном карьере бывшего кирпичного завода. На место пожара прибыли три пожарных расчета и спецтехника.

Волонтер приюта для бездомных животных рассказала, что экскаватор вырыл борозду, чтобы огонь не перекинулся на их территорию.

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