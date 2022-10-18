В Ейске после ЧП с самолетом пострадавшим оказывают медицинскую и психологическую помощь

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По данным Минздрава РФ, в результате крушения Су-34 и последующего пожара в девятиэтажке 13 человек погибли. Среди них трое детей. Еще 19 человек получили ранения.

Четверых пациентов с ожогами в тяжелом состоянии вертолетом доставили в краснодарскую краевую больницу. Остальные госпитализированы в Ейске. На месте происшествия дежурили более 20 бригад скорой медицинской помощи из Ейского и близлежащих районов. Они привозили пострадавших в центральную районную больницу.

Медики оказывали всю необходимую экстренную помощь. Из Краевой столицы приехало порядка 10 психологов.

«Мы психологи силовых структур. Также сюда прибыли психологи образовательных учреждений для оказания помощи», — говорит психолог Елена Исютина.

Два вертолета МЧС прибыли в Ейск для эвакуации пострадавших. Одно воздушное судно доставило в ККБ № 1 двоих детей и их родителей.

Подготовили к вылету транспортный ИЛ-76. На борту находятся врачи федеральных учреждений Минздрава России, а также психологи МЧС России. На место происшествия прибыл министр здравоохранения России.

Врачи продолжают бороться за жизни пострадавших. Есть несколько тяжелых больных. В случае необходимости их эвакуируют в Краснодар.

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