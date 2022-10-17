В Ейске полностью потушили пожар в многоэтажке, на которую упал самолет

Кадр из видео «Кубань 24»

Об этом сообщили в министерстве ГО и ЧС Краснодарского края. Поисковые работы продолжаются. Состояние дома будет оценено специальной комиссией.

«Для разбора завалов готовы 12 единиц техники (2 крана, 2 бульдозера, 2 автогрейдера, 2 экскаватора, 2 самосвала, 1 тягач, 1 автотранспорты). На месте организована работа 10 световых башен для круглосуточной работы», — сообщает пресс-служба чрезвычайного ведомства.

Кроме того, на место ЧП в Ейск прибыл глава МЧС России Александр Куренков. Министр оценит ситуацию, проконтролирует работы по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, сообщает пресс-служба МЧС России.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на месте падения самолета в Ейске ввели режим ЧС.