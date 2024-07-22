В Ейске полицейские исполнили мечту трехлетнего мальчика в его день рождения

Трехлетний Артем Литвиненко из Ейского района очень хочет стать инспектором ГАИ. Его мама решила помочь исполнить мечту.

В день рождения мальчика женщина обратилась к местным госавтоинспекторам с просьбой дать Артему попробовать патрулировать улицы. Маршрут правоохранителей проходил недалеко от дома именинника, потому они согласились помочь.

«Самое заветное желание малыша исполнилась неожиданно для него и его мамы. Сотрудники разрешили ему посидеть в настоящей полицейской машине и рассказали о службе», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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