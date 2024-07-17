Дети-туристы спасли из огня незнакомую пенсионерку в Архипо-Осиповке

Двое детей заметили дым, идущий из окна квартиры в многоэтажке.

Они зашли в подъезд, поднялись в квартиру и открыли дверь. Мальчики увидели, что внутри квартиры сидит пенсионерка, которая от дыма уже не может дышать.

Дети сняли с себя майки, намочили их и отдали бабушке, чтобы та дышала через мокрую ткань. После они вывели 85-летнюю женщину из горящей квартиры на улицу.

«Оба парня приехали в Архипо-Осиповку на отдых из Москвы. За спасение нашей местной жительницы передал юным спасателям подарки, надеюсь, эта информация дойдет до их школ в Москве», — написал глава Геленджика Алексей Богодистов в Telegram.

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