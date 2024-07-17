Один человек пострадал при возгорании жилого дома и хозпостроек в Горячем Ключе

Пожар произошел 17 июля на улице Крылова. Сообщение о возгорании поступило в пожарное отделение в 11:27.

Прибывшие спасатели установили, что загорелись жилой дом и хозпостройки на площади 120 кв. метров.

В 12:07 пожар локализовали, в 12:20 открытое горение ликвидировали. В 13:15 огонь полностью потушили.

В ликвидации возгорания приняли участие 13 человек и 4 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Одного человека госпитализировали в центральную городскую больницу с ожогами различной степени тяжести, сообщает пресс-служба администрации Горячего Ключа.

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