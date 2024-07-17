Мощный пожар в парке «Краснодар» потушили за полчаса

Возгорание произошло днем 17 июля на территории парка «Краснодар».

Информация о пожаре поступила диспетчеру в 12:25. Спасатели оперативно прибыли на место происшествия и установили, что произошло возгорание на площади 90 кв. м.

В 12:51 пожар локализовали, а в 13:22 полностью ликвидировали. К тушению привлекли 8 человек и 2 единицы техники.

В результате происшествия никто не пострадал, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», по данным источника, пожар в парке «Краснодар» начался из-за вспыхнувшей газонокосилки.