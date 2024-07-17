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Клубы черного дыма: в парке «Краснодар» произошел сильный пожар

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/kluby-chernogo-dyma-v-parke-krasnodar-proizoshel-silnyj-pozhar?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Клубы черного дыма: в парке «Краснодар» произошел сильный пожар

О возгорании в парке очевидцы сообщили 17 июля около полудня в соцсетях.

По данным источника, пожар в парке «Краснодар» начался из-за вспыхнувшей газонокосилки. Пострадавших нет.

В 12:53 пожарным удалось локализовать огонь на площади 30 кв. м, сообщает ГУ МЧС Краснодарского края.

UPD: к 13:30 пожар в парке «Краснодар» потушили, сообщает МЦУ Краснодара в Telegram.

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