Клубы черного дыма: в парке «Краснодар» произошел сильный пожар
Происшествия
17.07.2024 13:05
О возгорании в парке очевидцы сообщили 17 июля около полудня в соцсетях.
По данным источника, пожар в парке «Краснодар» начался из-за вспыхнувшей газонокосилки. Пострадавших нет.
В 12:53 пожарным удалось локализовать огонь на площади 30 кв. м, сообщает ГУ МЧС Краснодарского края.
UPD: к 13:30 пожар в парке «Краснодар» потушили, сообщает МЦУ Краснодара в Telegram.
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