Клубы черного дыма: в парке «Краснодар» произошел сильный пожар

О возгорании в парке очевидцы сообщили 17 июля около полудня в соцсетях.

По данным источника, пожар в парке «Краснодар» начался из-за вспыхнувшей газонокосилки. Пострадавших нет.

В 12:53 пожарным удалось локализовать огонь на площади 30 кв. м, сообщает ГУ МЧС Краснодарского края.

UPD: к 13:30 пожар в парке «Краснодар» потушили, сообщает МЦУ Краснодара в Telegram.

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