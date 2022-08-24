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В Ейске поймали троих наркодилеров, распространявших «соль» в четырех районах края

Происшествия
24.08.2022 12:08
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-ejske-pojmali-troih-narkodilerov-rasprostranyavshih-sol-v-chetyreh-rajonah-krasnodarskogo-kraya
Видео пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Преступление пресекли сотрудники ОНК ОМВД России по Ейскому району совместно с УФСБ России по Краснодарскому краю.

Правоохранители получили оперативную информацию о том, что трое жителей Cлавянского района в возрасте от 20 до 25 лет распространяют наркотики. Во время проверки установили, что злоумышленники покупали в интернете наркотики крупными партиями, 20-летняя девушка фасовала их, а двое ее сообщников делали закладки.

В Ейске злоумышленники сделали 18 закладок и спрятали в них более 50 г N-метилэфедрона, мефедрона и гашиша.

Во время спецоперации и обысков у злоумышленников изъяли около 50 пакетиков с N-метилэфедроном весом 115 г, контейнер с 30 г мефедрона, менее 1 г гашиша и таблетки метамфамина и MDMA. Установили, что наркосбытчики причастны еще к 15 фактам распространения наркотиков в Щербиновском, Староминском и Кущевском районах.

Возбудили уголовное дело. Подозреваемых поместили под стражу. Им грозит до 20 лет лишения свободы. Расследование продолжается, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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