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В Ейске пенсионер во время ссоры разбил посуду и с осколками в руках бросался на жену

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-ejske-pensioner-vo-vremya-ssory-razbil-posudu-i-s-oskolkami-v-rukah-brosalsya-na-zhenu
В Ейске пенсионер во время ссоры разбил посуду и с осколками в руках бросался на жену
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

За угрозу убийством 66-летнему жителю Ейска грозит до двух лет лишения свободы.

По данным следствия, пенсионер поссорился с женой и дочерью. В ходе конфликта он разбил декоративную тарелку, а потом кружку. После этого он, замахиваясь на супругу осколками, угрожал ее убить.

Пожилого мужчину задержали, на него завели уголовное дело. В настоящее время расследование завершили, дело передали в суд, сообщает пресс-служба ОМВД России по Ейскому району.

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