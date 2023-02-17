В Ейске пенсионер во время ссоры разбил посуду и с осколками в руках бросался на жену

За угрозу убийством 66-летнему жителю Ейска грозит до двух лет лишения свободы.

По данным следствия, пенсионер поссорился с женой и дочерью. В ходе конфликта он разбил декоративную тарелку, а потом кружку. После этого он, замахиваясь на супругу осколками, угрожал ее убить.

Пожилого мужчину задержали, на него завели уголовное дело. В настоящее время расследование завершили, дело передали в суд, сообщает пресс-служба ОМВД России по Ейскому району.

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