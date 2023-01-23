Ревнивый муж угрожал застрелить жену из охотничьего ружья в Абинском районе

За угрозу убийством 41-летнему местному жителю грозит до двух лет лишения свободы.

По данным следствия, житель Абинского района заподозрил супругу в измене. Он угрожал женщине застрелить ее из охотничьего ружья. На злоумышленника завели уголовное дело. Кроме того, в отношении него составили административный протокол за нарушение правил хранения оружия.

В настоящее время расследование уголовного дела завершили, материалы передали в суд. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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