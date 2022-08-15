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В Ейске отметили районный День урожая

Культура
15.08.2022 09:07
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-ejske-otmetili-rajonnyj-den-urozhaya
Видео канала «Кубань 24»

Послушать песни, потанцевать и попробовать угощения собрались сотни людей. Всего на празднике было восемь куреней — по одному от каждого поселения.

Лучших аграриев наградили почетными грамотами, причем не только от краевого минсельхоза, но и от федерального. Масштабные гуляния закончились поздно вечером под залпы праздничного салюта.

К слову, благодаря фермерскому труду в Ейском районе собрали достойный урожай — около 600 тыс. т зерна.

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