В Ейске отметили 100-летие со дня рождения знаменитой актрисы Нонны Мордюковой

Торжество состоялось у памятника народной артистки СССР, чей яркий талант прославил ее малую родину на весь мир.

Со дня рождения великой актрисы Нонны Мордюковой 25 ноября исполнилось 100 лет. В ее память прошло торжественное мероприятие. Благодаря сотрудникам межпоселенческого досугового центра, Ейского краеведческого музея местные жители вновь прикоснулись к наследию артистки. В завершении прошло возложение цветов к памятнику Нонны Мордюковой — как знак уважения и постоянной духовной связи с ее малой родиной.

Талант казачки Нонны Мордюковой был искрящимся и мощным, каждое ее выступление, вне зависимости от того, главная роль или второстепенная, оставляло неизгладимый след в сердцах зрителей, сообщает пресс-служба администрации Ейского района.

