Сергей Бурунов и Анна Пересильд вошли в число лучших актеров по мнению россиян
Всероссийский центр изучения общественного мнения представил результаты исследования о лучших актерах и фильмах 2025 года.
В ходе проведенного опроса аналитики выяснили, что лучшим актером, по мнению жителей страны, стал Сергей Безруков, его актерский талант отметили 15% опрошенных. На втором месте звезда комедийных проектов Сергей Бурунов — 14% голосов.
Топ-3 рейтинга разделили звезда оскароносной «Аноры» Юра Борисов и Александр Петров. Оба актера получили по 10% голосов.
Российские актрисы, вошедшие в топ-3, получили одинаковое количество голосов. За каждую из них проголосовали по 7% россиян.
Лучшей актрисой россияне выбрали 16-летнюю Анну Пересильд. Дочь актрисы Юлии Пересильд и режиссера Алексея Учителя получила популярность благодаря роли Айгуль в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». Примечательно, что в 2023 году звание лучшей актрисы принадлежало Юлии Пересильд.
Также признание получили народная артистка России Мария Аронова и заслуженная артистка России Светлана Ходченкова.
Лучшим фильмом в РФ выбрали военную драму «Август», а лучшим сериалом — «След», который продолжает выходить на экраны с 2007 года.
