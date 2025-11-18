Сергей Бурунов и Анна Пересильд вошли в число лучших актеров по мнению россиян

Фото из соцсетей Анны Пересильд и Сергея Бурунова

Всероссийский центр изучения общественного мнения представил результаты исследования о лучших актерах и фильмах 2025 года.

В ходе проведенного опроса аналитики выяснили, что лучшим актером, по мнению жителей страны, стал Сергей Безруков, его актерский талант отметили 15% опрошенных. На втором месте звезда комедийных проектов Сергей Бурунов — 14% голосов.

Топ-3 рейтинга разделили звезда оскароносной «Аноры» Юра Борисов и Александр Петров. Оба актера получили по 10% голосов.

Российские актрисы, вошедшие в топ-3, получили одинаковое количество голосов. За каждую из них проголосовали по 7% россиян.

Лучшей актрисой россияне выбрали 16-летнюю Анну Пересильд. Дочь актрисы Юлии Пересильд и режиссера Алексея Учителя получила популярность благодаря роли Айгуль в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». Примечательно, что в 2023 году звание лучшей актрисы принадлежало Юлии Пересильд.

Также признание получили народная артистка России Мария Аронова и заслуженная артистка России Светлана Ходченкова.

Лучшим фильмом в РФ выбрали военную драму «Август», а лучшим сериалом — «След», который продолжает выходить на экраны с 2007 года.

Читайте также: в России 75% граждан с высшим образованием любят читать. Всероссийский центр изучения общественного мнения опубликовал результаты опроса россиян о книгах и чтении.

Подпишись, здесь всегда интересно.