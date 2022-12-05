В Ейске ночью произошел пожар в частном доме на улице Краснодарской
Происшествия
05.12.2022 08:27
Об инциденте стало известно ночью 4 декабря в соцсетях. Огонь вспыхнул незадолго до полуночи.
На месте работали два пожарных расчета. Известно, что в доме проживала семья с тремя детьми. Пострадавших нет.
Временно соседи приютили погорельцев. Сейчас специалистам предстоит определить степень повреждения дома.
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