В Ейске начали демонтировать подъезды многоэтажки, поврежденные при падении Су-34
Происшествия
07.12.2022 10:30
Об этом 7 декабря сообщил глава Ейска Роман Бублик.
«Начался демонтаж 1, 2, 3 и 4 подъездов дома № 20/1 по улице Коммунистической», — написал мэр Ейска в Telegram-канале.
На месте работает спецтехника. Строители приступили к разбору конструкций.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», 6 декабря завершили все подготовительные работы. Первым начнут демонтировать самый аварийный — 3 подъезд. Квартиры в подъездах с 5 по 10 пришлось временно отключить от подачи газа. Крыло многоэтажки признали аварийным после авиакрушения полтора месяца назад. Всего после крушения самолета в Ейске пострадали 43 человека, погибли 15 человек.
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