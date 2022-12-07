В Ейске начали демонтировать подъезды многоэтажки, поврежденные при падении Су-34

Об этом 7 декабря сообщил глава Ейска Роман Бублик.

«Начался демонтаж 1, 2, 3 и 4 подъездов дома № 20/1 по улице Коммунистической», — написал мэр Ейска в Telegram-канале.

На месте работает спецтехника. Строители приступили к разбору конструкций.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 6 декабря завершили все подготовительные работы. Первым начнут демонтировать самый аварийный — 3 подъезд. Квартиры в подъездах с 5 по 10 пришлось временно отключить от подачи газа. Крыло многоэтажки признали аварийным после авиакрушения полтора месяца назад. Всего после крушения самолета в Ейске пострадали 43 человека, погибли 15 человек.