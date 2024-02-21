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В Ейске загорелся мусор на площади 200 кв. метров

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-ejske-na-pustyre-zagorelsya-musor-na-ploshhadi-200-kv-metrov
В Ейске загорелся мусор на площади 200 кв. метров
Фото t.me/kuban24

Сообщение о возгорании на улице Краснофлотской поступило в Ейский пожарно-спасательный гарнизон 20 февраля в 18:15.

Пожарные прибыли на место и установили, что горит мусор на площади 200 кв. м. В 18:23 пожар локализовали, в 18:58 — полностью потушили.

В ликвидации пожара участвовали 5 человек личного состава и одна единица техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

По словам местных жителей в соцсетях, горели сады возле поселка Краснофлотский.

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