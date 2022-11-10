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В Ейске на месяц отселят жильцов из пострадавшего от крушения Су-34 дома и закроют ближайший детсад

Общество
10.11.2022 18:54
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-ejske-na-mesyats-otselyat-zhiltsov-iz-postradavshego-ot-krusheniya-su-34-doma-i-zakroyut-blizhajshij-detsad
В Ейске на месяц отселят жильцов из пострадавшего от крушения Су-34 дома и закроют ближайший детсад
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

На время проведения демонтажа из дома также отселят жителей пятого подъезда дома на улице Коммунистической. Кроме того, временно закроют детский сад № 34, расположенный рядом с пострадавшей многоэтажкой.

Аварийно-восстановительные работы планируют выполнить за месяц. Сообщается, что детсад № 34 посещают 363 ребенка, их, с учетом пожеланий родителей, временно переведут в другие детские сады Ейска.

«Никто из жильцов не останется без внимания. Оперативный штаб, волонтеры, сотрудники администрации — все максимально включены в работу с жителями пострадавшего дома. Мы продумываем самые удобные для жителей варианты решения их вопросов. Сейчас занимаемся поиском отапливаемых помещений для хранения вещей и техники. Также провели встречи с риелторами. Они помогут найти квартиры всем, кому это нужно», — сказал глава Ейского района Роман Бублик.

Жителям пятого подъезда также оплатят стоимость аренды жилья. Если они решат жить у родственников, оплату аренды им также предоставят. Также жильцы всех подъездов, при желании, могут жить в ПВР.

Кроме того, жильцам, при необходимости, предоставят помощь волонтеров и грузчиков, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ориентировочно компенсация оплаты жилья для жильцов пострадавшего дома составит 10 тыс. рублей за 1-комнатную квартиру, 13 тыс. рублей за 2-комнатную квартиру и 15 тыс. рублей за 3-комнатную квартиру.

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