В Ейске мужчина получил 8 лет колонии за избиение друга до смерти

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Местного жителя признали виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшему смерть.

Следствие и суд установило, что в ночь на 5 июня 2022 года двое мужчин пили алкогольные напитки в одной из квартир на улице Октябрьской в Ейске. Во время застолья между ними произошла ссора, которая переросла в драку, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Мужчина не менее пяти раз ударил по лицу друга, а также разбил о его голову керамическую кружку. Потерпевший ушел домой, но ему там стало плохо, и родственники вызвали ему скорую помощь. Через два дня он умер в больнице от закрытой черепно-мозговой травмы, полученной во время драки.

За это преступление суд назначил мужчине наказание в виде 8 лет лишения свободы. Приговор в законную силу не вступил.

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