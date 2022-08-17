В Краснодарском крае мужчину посадили на 4 года за избиение знакомого до смерти
В Славянске-на-Кубани суд вынес приговор в отношении 32-летнего местного жителя. Его признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть человека.
В суде установили, что в феврале 2022 года мужчина пришел в гости к знакомому, они вместе выпивали. В какой-то момент они поссорились, и гость начал бить хозяина дома. Он нанес ему не менее пяти ударов в область головы и шеи. Пострадавший вскоре скончался от полученных травм.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело. В суде он признал вину в полном объеме. Его приговорили к четырем годам лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», преступление произошло 7 февраля в доме на улице Дзержинского в Славянске-на-Кубани. Тело на следующий день нашла сожительница погибшего, она вызвала полицию и скорую помощь.
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