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В Ейске коммунальные службы привлекли к уборке территории возле поврежденного дома

Общество
19.10.2022 13:10
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-ejske-kommunalnye-sluzhby-privlekli-k-uborke-territorii-vozle-povrezhdennogo-doma
Видео канала «Кубань 24»

Техника расчищает завалы и эвакуирует разбитые автомобили с 6:00.

До этого на месте работал следственный комитет и доступа на территорию не было. Санитарную уборку планируют завершить к концу дня. В течение еще двух-трех суток установят ограждение вокруг пострадавших подъездов.

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