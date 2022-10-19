В Ейске коммунальные службы привлекли к уборке территории возле поврежденного дома
Общество
19.10.2022 13:10
Техника расчищает завалы и эвакуирует разбитые автомобили с 6:00.
До этого на месте работал следственный комитет и доступа на территорию не было. Санитарную уборку планируют завершить к концу дня. В течение еще двух-трех суток установят ограждение вокруг пострадавших подъездов.
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