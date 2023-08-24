В Ейске из-за жары сломалась холодильная установка на ледовой арене «Снежинка»

По словам главы Ейского района Романа Бублика, 21 августа из-за жары в 37 градусов на ледовой арене «Снежинка» начал тять лед.

«Один из контуров холодильной установки ушел в ошибку и не запустился. Холодильная установка работала на 2-м контуре, но при высоких внешних температурах таяние льда продолжилось. Все попытки обслуживающей организации запустить 1-й контур не увенчались успехом, в результате чего отключился и 2-й контур», — написал глава района в Telegram.

На место прибыли специалисты организации, которая обслуживает ледовую арену, и установили, что эксплуатировать установку невозможно. Ремонтировать ее также нецелесообразно из-за отсутствия запчастей.

Сейчас идет подготовка проектно-сметной документации для замены холодильного оборудования. Дети продолжают тренироваться в зале, занятия идут по общей физической, специальной физической и теоретической подготовке. Местные власти договорились с Кущевским районом о предоставлении ледовой арены для тренировок. Спортсменов к месту тренировок будут доставлять на транспорте Ейского района.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 21 августа в Краснодарском крае был обновлен суточный рекорд максимальной температуры воздуха. В 15:00 температура на городской метеостанции Краснодара достигла отметки в +36,8 °С. Это на 0,3 °С выше, чем рекордный показатель в 1957 году.