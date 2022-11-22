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В Ейске дошкольников из детсада на улице Коммунистической переведут в другие учреждения

Общество
22.11.2022 16:12
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-ejske-doshkolnikov-iz-detsada-na-ulitse-kommunisticheskoj-perevedut-v-drugie-uchrezhdeniya
В Ейске дошкольников из детсада на улице Коммунистической переведут в другие учреждения
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Воспитанников детского сада № 34, расположенного возле пострадавшего от крушения самолета дома на улице Коммунистической, решили перевести из соображений безопасности. 

Детский сад закроют на время аварийно-восстановительных работ, а 228 его воспитанников пойдут в другие 17 детсадов Ейска. Родители еще 134 детей приняли решение пока не водить их в сады.

Сейчас из пострадавшего дома на улице Коммунистической люди вывозят вещи и технику. Жители первого подъезда уже завершили работы, в пятом — вывоз подходит к концу. Для хранения мэрия подготовила отапливаемый склад, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Ейске жильцам поврежденной многоэтажки возместят расходы на аренду жилья.

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