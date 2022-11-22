В Ейске дошкольников из детсада на улице Коммунистической переведут в другие учреждения
Общество
22.11.2022 16:12
Воспитанников детского сада № 34, расположенного возле пострадавшего от крушения самолета дома на улице Коммунистической, решили перевести из соображений безопасности.
Детский сад закроют на время аварийно-восстановительных работ, а 228 его воспитанников пойдут в другие 17 детсадов Ейска. Родители еще 134 детей приняли решение пока не водить их в сады.
Сейчас из пострадавшего дома на улице Коммунистической люди вывозят вещи и технику. Жители первого подъезда уже завершили работы, в пятом — вывоз подходит к концу. Для хранения мэрия подготовила отапливаемый склад, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Ейске жильцам поврежденной многоэтажки возместят расходы на аренду жилья.
Популярные новости
- Как экологично утилизировать мусор?
- Украинская ракета в Польше: делаем выводы
- «Ходячих мертвецов» упокоили: культовый сериал завершился спустя 12 лет
- Музыкальный фестиваль «Во имя жизни» в Сочи. Фоторепортаж
- Велодорожка превратились в парковку: мэр Краснодара поручил навести порядок на улице Чапаева
- Отравитель 28 человек из Таганрога пытается обжаловать приговор суда в Краснодаре