В Ейске директора колледжа и ее заместителя обвинили в вымогательстве и взятках

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю.

По версии следствия, в январе текущего года 58-летняя директор колледжа и ее заместитель придумали схему получения взяток от сотрудников за покровительство по службе.

Для этого злоумышленники поручили главному и ведущему бухгалтерам начислять сотрудникам дополнительные премии и собирать с них эти деньги. Бухгалтеры были не в курсе преступной схемы, а обманутые сотрудники согласились с требованиями, опасаясь увольнения. Таким образом директор и заместитель незаконно получили 855 тыс. рублей.

В настоящее время директора колледжа по ходатайству следователя заключили под стражу. В ходе обыска у одного из злоумышленников изъяли более 200 тыс. рублей, а также наложили арест на движимое имущество.

Директору и заместителю колледжа в Ейске предъявили обвинение. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК России по Краснодарскому краю.

